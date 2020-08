Poškodba avstrijskega padalca na Bovškem

Kot so sporočili policisti PU Nova Gorica, so bili danes ob 10.46 obveščeni o nesreči tujega padalca: "Po prvih zbranih podatkih je 32-letni državljan Avstrije skočil v skupini devetih oseb iz letala ene od letalskih družb, ki izvaja padalske skoke iz letala." Kot so še dodali, se je poškodba zgodila med pristankom na strmem skalnem področju v bližini soteske Fratarice pri vasi Log pod Mangartom, približno manj kot kilometer pred pristajališčem za jadralne padalce v omenjeni vasi.

Na kraju so posredovali reševalci GRS Bovec, ponesrečenca pa so s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško bolnišnico. O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov, policisti PP Bovec pa nadaljujejo zbiranje obvestil glede vseh okoliščin in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.