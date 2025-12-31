Rimska sveča v klinični center spravila otroka

Danes so ljubljanski policisti javnost že obveščali o eni hudi poškodbi s pirotehniko, popoldane pa so policisti na območju Ljubljane ponovno obravnavali primer, kjer je bil pri uporabi pirotehničnega sredstva huje poškodovan otrok.Ta se s hudimi poškodbami roke zdravi v Univerzitetnem kliničnem centu Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.