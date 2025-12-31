Naslovnica
Črna kronika

Rimska sveča v klinični center spravila otroka

Ljubljana, 31. 12. 2025 19.31 pred eno minuto 1 min branja 5

Avtor:
T.H.
Pirotehnika

Po hudi poškodbi 20-letnika, ki je uporabljal pirotehniko, s Policijske uprave Ljubljana poročajo o novi poškodbi. Tokrat otroka. S hudimi poškodbami roke se zdravi v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo življenje pa na srečo ni ogroženo.

Danes so ljubljanski policisti javnost že obveščali o eni hudi poškodbi s pirotehniko, popoldane pa so policisti na območju Ljubljane ponovno obravnavali primer, kjer je bil pri uporabi pirotehničnega sredstva huje poškodovan otrok.Ta se s hudimi poškodbami roke zdravi v Univerzitetnem kliničnem centu Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preberi še Huda poškodba 20-letnika, 13-letniku zasegli skoraj 90 petard

"Skupno pri obeh primerih je, da je bila uporabljena pirotehnika, ki se jo drži v roki in posamično izstreljuje goreče zvezde, t. i. rimske sveče)," so navedli na PU Ljubljana, kjer ljudi opozarjajo, naj bodo pri uporabi pirotehnike skrajno previdni, še sploh če pirotehnike niso kupovali v okviru legalne prodaje.

Rimske sveče so priljubljeno pirotehnično sredstvo po vsem svetu
Rimske sveče so priljubljeno pirotehnično sredstvo po vsem svetu
FOTO: AP

"Apeliramo na vse, posebej starše otrok, da z opozarjanjem na nevarnosti in lastnim zgledom najbolje pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev. Tiste, ki se rabi pirotehničnih sredstev ne morejo odreči, pozivamo k varni in uvideni rabi. Pirotehniko uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico. Ne uporabljajte izdelkov sumljivega izvora ali kakorkoli predelanih pirotehničnih sredstev," so nanizali.

Huda poškodba 20-letnika, 13-letniku zasegli skoraj 90 petard

Agartha enjoyer
31. 12. 2025 19.41
Mene se bi doma odrekli če bi bil tok lesen...Sedaj so drugi časi.
Odgovori
+2
2 0
nemski_ovcar
31. 12. 2025 19.38
Starši naj plačajo zdravljenje
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
31. 12. 2025 19.36
Tista stranka na prihodnjih volitvah, ki bo imela v svojem programu tudi spremembe zakona in popolno prepoved pirotehnike v Sloveniji, dobi moj glas.. Bravo, Nizozemci.
Odgovori
+3
4 1
Hugh_Mungus
31. 12. 2025 19.34
Za rimske sveče se je kar razpaslo držanje v roki, namesto da se jo zapiči v sneg/zemljo. Vse lepo in prav dokler ene ne raznese
Odgovori
+7
7 0
