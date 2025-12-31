Rimska sveča v klinični center spravila otroka

Danes so ljubljanski policisti javnost že obveščali o eni hudi poškodbi s pirotehniko, popoldane pa so policisti na območju Ljubljane ponovno obravnavali primer, kjer je bil pri uporabi pirotehničnega sredstva huje poškodovan otrok.Ta se s hudimi poškodbami roke zdravi v Univerzitetnem kliničnem centu Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.
Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.
"Skupno pri obeh primerih je, da je bila uporabljena pirotehnika, ki se jo drži v roki in posamično izstreljuje goreče zvezde, t. i. rimske sveče)," so navedli na PU Ljubljana, kjer ljudi opozarjajo, naj bodo pri uporabi pirotehnike skrajno previdni, še sploh če pirotehnike niso kupovali v okviru legalne prodaje.
"Apeliramo na vse, posebej starše otrok, da z opozarjanjem na nevarnosti in lastnim zgledom najbolje pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev. Tiste, ki se rabi pirotehničnih sredstev ne morejo odreči, pozivamo k varni in uvideni rabi. Pirotehniko uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico. Ne uporabljajte izdelkov sumljivega izvora ali kakorkoli predelanih pirotehničnih sredstev," so nanizali.
