Pred dnevi je 14-letnik iz Postojne izgubil oblast nad kolesom in padel. Njegove poškodbe so bile tako hude, da je v bolnišnici umrl, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V sredo ob 20.30 je v Postojni 14-letnik izgubil oblast nad kolesom in padel. Takoj po padcu so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Zdravniki so koprske policiste v petek ob 17.36 obvestili, da je 14-letni Postojnčan zaradi poškodb umrl.