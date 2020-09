Med begom trčil v policijski vozili in poškodoval dva policista

Celjski policisti so v soboto okrog 3. ure zjutraj obravnavali voznika v avtomobilu z britanskimi registrskimi oznakami. Po tem, ko je poškodoval policijsko vozilo je nadaljeval vožnjo proti Kamniku. "V Motniku ga je dohitela druga policijska patrulja, voznik na begu pa je s svojim vozilom namerno silovito trčil tudi v drugo policijsko vozilo in ga poškodoval tako, da je bilo tudi to nevozno," so zapisali v poročilu celjski policisti.