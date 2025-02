Poskus očetomora na Tolminskem: 45-letnica med napadom neprištevna

Med sojenjem so sicer obtoženi zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšali pripor, prav tako so potrdili zdravljenje v psihiatrični ustanovi. Kot je povedala sodnica, lahko tak ukrep traja največ pet let. Preverjajo ga vsakih šest mesecev, lahko pa ga tudi zamenjajo z drugim ukrepom.

Kot sicer poročajo Primorske novice, se je 45-letnica na napad pripravila. Kupila je solzivec in sama izdelala posebno električno napravo, nato pa napadla takrat 89-letnega očeta. Njegove klice na pomoč so slišali sosedje in bližnji, ki so pritekli na pomoč in mu pomagali. Kot je opozorila sodnica, gre le sreči pripisati, da so mu pravočasno priskočili na pomoč in da ni prišlo do najhujšega.