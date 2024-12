Poskus požiga hiše v Mariboru: z vnetljivo snovjo polil nadstrešek, dovoz in fasado

Kot so sporočili s Policijske postaje Maribor, so ugotovili, da je storilec od ponedeljka od 17. ure pa srede do 10. ure pristopil do nenaseljene stanovanjske hiše v okolici Maribora. Z vnetljivo snovjo je polil po tleh pod betonsko nadstrešnico, pod katero je bil tudi odložen v original embalaži zapakiran kovinski kamin, so sporočili policisti. Storilec je nato polil še tla na dovozu v garažo in fasado. Nato je z zažigalno kocko poskušal požgati nenaseljeno stanovanjsko hišo.

"Na objektu je nastala materialna škoda, in sicer ožganine na kaminu, fasadi in strehi nadstrešnice. S tem dejanjem je oškodoval lastnika za okoli 30.000 evrov," so pojasnili policisti, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil.