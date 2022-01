Poskus uboja: 50-letnika skušal zriniti s ceste in ga tako ubiti

50-letni voznik je močno zaviral, zato je z vozilom zapeljal na skrajno levo stran vozišča in s prednjim levim delom avtomobila trčil v podporni zid na levi strani ceste. Po trčenju je 38-letni osumljenec s kombijem peljal mimo avtomobila in pri tem v celoti poškodoval njegov desni bočni del.

Kot so ugotovili policisti, je skušal 38-letnik 50-letnika zrinili z vozišča na nevarnem cestnem odseku in ga na ta način ubiti. Nazadnje ga je skušal s ceste zriniti približno slab kilometer pred križiščem lokalne ceste z železniško progo v naselju Grahovo ob Bači. Tam je s kombijem znova trčil v avtomobil in ga nato s povečano hitrostjo potiskal približno 50 metrov naprej po vozišču do levega ovinka, kjer na desnem delu ceste ni zaščitne odbojne ograje, pod voziščem pa je prepadna brežina, ki se spušča okoli 40 metrov globoko.

38-letni moški se je tistega dne s kombijem vozil po lokalni cesti med naseljema Bukovo in Grahovo ob Bači, pri tem pa se večkrat naklepno zaletel v osebni avtomobil 50-letnika, ki je vozil pred njim.

50-letnik je zapeljal nekaj sto metrov stran od kraja trčenja, se ustavil in pobegnil v gozd. Nekaj minut kasneje se je do njegovega avtomobila pripeljal 38-letnik, ki se je znesel nad vozilom in iz notranjosti vzel tablični računalnik. Tega je odvrgel v bližnjo grapo za odvodnjavanje.

Policisti so 38-letnikov kombi še istega dne našli na železniški postaji, osumljenca pa so dan kasneje prijeli v enem od naselij v Baški grapi na Tolminskem. Odvzeli so mu prostost.

Kriminalisti PU Nova Gorica so 38-letnega osumljenca s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja v torek, 4. januarja, privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.