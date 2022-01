Poskus uboja med pretepom več oseb v Celju

Policisti so bili včeraj ob 19.15 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru, saj se je v Celju na Ljubljanski cesti pretepalo več oseb. Policisti in kriminalisti s Policijske uprave (PU) Celje so odhiteli tja ter z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 31-letni moški, državljan Kosova z začasnim bivališčem v Sloveniji, napadel in z ostrim predmetom hudo poškodoval 28-letnega kosovskega državljana. "Poškodovanega so odpeljali v SB Celje, kjer je ostal na zdravljenju, a ni v smrtni nevarnosti," so sporočili predstavniki PU Celje.