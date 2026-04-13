Poskus uboja na območju gramoznice: s puško grozil dvema osebama

V nedeljo malo po 21. uri so bili murskosoboški policisti obveščeni, da je na območju gramoznice v Nedelici oseba s puško grozila dvema osebama. Ob prerivanju pred objektom je bil sprožen en strel, pri čemer ni bil nihče poškodovan.

Ena od oseb je osumljencu uspela odvzeti orožje, ta pa je nato zagrozil, da se bo vrnil z drugim orožjem, in kraj zapustil. Osebi sta se umaknili na varno in počakali na prihod policije.

Policisti so s hitro intervencijo osumljencu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Skupaj s kriminalisti zadevo obravnavajo kot sum poskusa storitve kaznivega dejanja poskus uboja.

Kriminalisti in policisti še vedno intenzivno zbirajo obvestila na terenu, so sporočili s PU Murska Sobota.