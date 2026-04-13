Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Poskus uboja na območju gramoznice: s puško grozil dvema osebama

Murska Sobota, 13. 04. 2026 11.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Policija

Policisti v Nedelici so pridržali moškega, ki je na območju gramoznice dvema osebama grozil s puško, med prerivanjem pa se je celo sprožil strel. Uspela sta mu odvzeti orožje, a jima je zagrozil, da se bo vrnil z drugim. Policisti in kriminalisti zadevo obravnavajo kot poskus uboja.

V nedeljo malo po 21. uri so bili murskosoboški policisti obveščeni, da je na območju gramoznice v Nedelici oseba s puško grozila dvema osebama. Ob prerivanju pred objektom je bil sprožen en strel, pri čemer ni bil nihče poškodovan. 

Ena od oseb je osumljencu uspela odvzeti orožje, ta pa je nato zagrozil, da se bo vrnil z drugim orožjem, in kraj zapustil. Osebi sta se umaknili na varno in počakali na prihod policije.

Policisti so s hitro intervencijo osumljencu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Skupaj s kriminalisti zadevo obravnavajo kot sum poskusa storitve kaznivega dejanja poskus uboja.

Kriminalisti in policisti še vedno intenzivno zbirajo obvestila na terenu, so sporočili s PU Murska Sobota.

bibaleze
Portal
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641