Črna kronika

Poskus uboja na območju Kopra: 55-letnik z ostrim predmetom napadel znanca

Koper, 25. 11. 2025 13.18 | Posodobljeno pred dvema minutama

Koprski kriminalisti so v nedeljo obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja. 55-letni Slovenec je namreč z ostrim predmetom napadel 49-letnega znanca. Osumljenemu so policisti odvzeli prostost ter ga s kazensko ovadbo za poskus uboja privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Pristojni so preiskali tudi osumljenčevo stanovanje, kjer so zasegli snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.

S koprske policijske uprave so sporočili, da so kriminalisti in policisti 23. novembra obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja. Kot so povedali, je kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 55-letni državljan Slovenije, ki je v okolici Kopra z ostrim predmetom poskušal vzeti življenje 49-letnemu znancu, prav tako državljanu Slovenije.

Osumljenemu so odvzeli prostost in odredili 48-urno policijsko pridržanje.

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Shutterstock

Policisti in kriminalisti so na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja osumljeni, ter zasegli različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Snovi so poslali v analizo.

Po zaključenih preiskovalnih dejanjih so osumljenca v ponedeljek s kazensko ovadbo za poskus uboja privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.

Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Po pridobljenih rezultatih analize zasežene snovi bo sledil ustrezen ukrep, so zagotovili ma Policijski upravi Koper.

Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od petih do 15 let.

