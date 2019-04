Poskus uboja: sin zabodel očeta

Krški policisti so včeraj ob 20.30 dobili obvestilo, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi ga nekdo zabodel. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov naj bi 42-letni osumljenec z ostrim predmetom zabodel 72-letnega očeta. Osumljencu so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostor za pridržanje. Preiskava se nadaljuje. Po podatkih iz bolnišnice je žrtev zunaj smrtne nevarnosti, je sporočila predstavnica PU Novo mesto.