Poskus uboja v Celju: 44-letnik med pretepom zabodel 42-letnika

V prostorih javnih sanitarij v Celju sta se sprla 42-letni in 44-letni moški. Prepir se je sprevrgel v pretep, pri čemer je 44-letnik z ostrim predmetom zabodel 42-letnika in ga pri tem hudo poškodoval. Storilec je s kraja pobegnil, a se je pozneje sam predal. Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali.