Poskus uboja v Celju, sosedo zabodel z nožem

Včeraj dopoldne so bili policisti obveščeni o poskusu uboja na območju Celja. 70-letni moški je vstopil v sosednjo stanovanjsko hišo in 64-letno sosedo zabodel z nožem. Hudo poškodovano žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostala na zdravljenju.

Osumljeni je po dejanju odšel do svojega bivališča in na doslej neznan način zanetil ogenj, ki je objekt močno poškodoval. 70-letnega moškega, ki so mu po dejanju odvzeli prostost, bodo po zbranih obvestilih kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja.

Ogled kraja dejanja so opravili celjski policisti in kriminalisti. Udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.