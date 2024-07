Poskus uboja v Kopru: Z ostrim predmetom nad 49-letnika

V ponedeljek so bili koprski policisti okoli 14.07 ure obveščeni, da je na območju Olma v Kopru moški z ostrim predmetom porezal 49-letnika, zatem pa s kraja pobegnil. Poškodovanega so odpeljali v SB Izola. Osumljenega 48-letnega moškega so policisti včeraj izsledili in mu odvzeli prostost. Popoldan so pri njem v Kopru opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli tablete in manjšo količino konoplje. Danes bo s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje poskusa uboja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Koper.