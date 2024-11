Poskus uboja v Krškem: napadel ga je z nožem in pobegnil

33-letnik je napadel moškega, ki se je nahajal v bližini gostinskega lokala in po dejanju pobegnil. Policisti so moškega prijeli na območju Rese, mu odvzeli odvzeli prostost in ga pridržali.

Oškodovanca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. 33-letnika so kriminalisti s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor, so še sporočili iz PU Novo mesto.