Policisti v Krškem preprečili najhuje: množični pretep z mačeto, sekiro in kolom

Zaradi množičnega pretepa pred prodajalno v Krškem so na kraj poklicali policiste. Ti so prvo poskrbeli, da je ženska, ki je v roki držala sekiro, orožje odložila, potem pa preprečili najhuje še pri treh drugih udeležencih pretepa, ki so bili oboroženi z mačeto in kolom. Vzrok naj bi bil spor med člani dveh družin. Prostost so odvzeli 30-letniku in 23-letniku, ki sta osumljena poskusa uboja, tri poškodovane osebe pa so odpeljali v bolnišnico.

V petek so policisti nekaj po 19. uri prejeli več klicev na pomoč zaradi množičnega pretepa pred prodajalno v Krškem. Na kraj dogodka sta prva prispela policista PP Krško, ki sta opazila močno okrvavljenega starejšega moškega, v bližini pa žensko, ki je v roki držala sekiro. Nevaren predmet je na njun ukaz odložila. Potem sta policista v bližini zaznala pretep še med tremi osebami, ki niso upoštevale pozivov, naj prenehajo. Eden izmed udeležencev je v roki držal mačeto in nameraval zamahniti proti drugemu, zato je policist izstrelil opozorilni strel in preprečil napad. Drugi udeleženec je s kolom še naprej pretepal moškega, ki je ležal na tleh, zato so policisti sprožili še en opozorilni strel. Udeležence pretepa so obvladali s prisilnimi sredstvi in jim zasegli nevarne predmete. Po prvih zbranih obvestilih je šlo za spor med dvema družinama, ki se med seboj poznata. Policisti so prostost odvzeli 23- in 30-letnemu napadalcu ter jima odredili pridržanje zaradi utemeljenih razlogov za sum, da sta storila kaznivo dejanje poskusa uboja. Tri poškodovane osebe so reševalci morali odpeljati v bolnišnico, pri vseh pa gre po prvih informacijah za lažje poškodbe.