Poskus uboja v Markovcih: z nožem ga je zabodel v prsni koš

Zaboden moški je padel in obležal na tleh hodnika. Na kraj so bili poslani policisti policijske postaje Ptuj, ki so osumljenca pridržali.

Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico dr. Jožeta Potrča na Ptuju, kjer je bil operiran, saj je bilo ogroženo njegovo življenje. V bolnišnici tudi ostaja na zdravljenju.

Osumljenega so mariborski kriminalisti včeraj zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča na Ptuju, ki je njega po zaslišanju odredila pripor.



Na PU Maribor dodajajo, da je za kaznivo dejanje uboja predpisana zaporna kazen od petih do petnajstih let. Za poskus kaznivega dejanja pa se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.



Je pa bil osumljeni je v preteklosti že obravnavan za kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog in za prekrška kršenja javnega reda in miru.