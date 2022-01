Poskus uboja v Mostah: zabodena 36-letnica v stabilnem stanju

Policisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo in z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja, so sporočili s PU Ljubljana. Osumljenec medtem ostaja v pridržanju.

Spomnimo. V nedeljo nekaj po 13. uri so bili policisti obveščeni o nasilnem dogodku v ljubljanskih Mostah. 36-letnik je z ostrim predmetom huje poškodoval svojo nekdanjo partnerko. Policija je ugotovila, da je oškodovanka z vozilom parkirala na enem izmed parkirišč na območju Most. K vozilu je pristopil osumljeni, ki je začel vpiti nanjo, ji grozil in razbil steklo na vozilu. 36-letnico je nato povlekel iz vozila in jo zabodel.