Poskus uboja v vasi pri Kopru: 34-letnik davil bivšo partnerico

Policisti so v okolici Kopra posredovali zaradi prepira med nekdanjima partnerjema, ki je prerasel v fizični obračun. 34-letni moški je žensko pretepal in davil, ta pa se je poskušala pred napadom ubraniti z nožem. Policisti so ugotovili, da je bil napad tako brutalen, da je podan utemeljen sum, da je moški poskušal umoriti nekdanjo partnerko.

Kriminalisti in policisti so v ponedeljek v jutranjih urah posredovali v okolici Kopra, kjer sta se sprla nekdanja partnerja, verbalni spor pa je prerasel v fizični obračun, je sporočila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. "Ugotovljeno je bilo, da je 34-letni moški v skupnem stanovanju fizično napadel 29-letno bivšo partnerico, jo pretepal in davil. Ženska se je uspela iztrgati iz prijema in se poskušala pred napadom ubraniti z nožem. Pri tem ga je porezala po roki," je opisala dogajanje. "Intenziteta fizičnega napada osumljenega 34-letnika je bila tako velika in napad tako brutalen, da je podan utemeljen sum, da je moški z davljenjem poskušal vzeti življenje bivši partnerki," je še dodala policijske ugotovitve.



Še isti dan so policisti 34-letniku odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.