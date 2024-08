Poskus umora na Tolminskem: 45-letna osumljenka v priporu

Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, je osumljenka moškemu skušala odvzeti življenje, pri izvrševanju kaznivega dejanja pa je uporabila različne predmete. "Oškodovancu so pravočasno na pomoč priskočile druge osebe v bližini in tako preprečile najhujše posledice," so sporočili policisti.

Obravnavo primera so prevzeli novogoriški kriminalisti, o kaznivem dejanju sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

"Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora je bila na kraju dejanja osumljenki odvzeta prostost in je bila pridržana v policijskih prostorih. Po zaključeni preiskavi je bila osumljenka naslednjega dne oz. 15. avgusta 2024 s kazensko ovadbo privedena in izročena v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njo odredil sodni pripor," so še sporočili iz PU Nova Gorcia.

Za kaznivo dejanje umora je predpisana kazen zapora najmanj petnajst let. Za poskus opisanega kaznivega dejanja se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.