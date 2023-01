'Zapeklo me je na vratu. Ko sem se zbudil, sem ga videl nad sabo'

Žrtev od njega zdaj po besedah pooblaščenke zahteva tudi plačilo odškodnine. In sicer 7000 evrov za telesne bolečine, 4000 evrov za strah, s katerim se je soočil ob tem, ter 9000 evrov za zmanjšane aktivnosti, ki so posledica tako poškodb kot psihičnih travm po dogodku - skupaj torej 20.000 evrov. Pohar je na to odvrnil: "Napadel me je, zdaj pa še odškodnino zahteva!" Tudi predviden odmor za posvet z odvetnikom je s tem odpadel, sodišče je namreč sklepalo, da obtoženi zavrača tako premoženjskopravni zahteveh kot tudi krivdo.

V nadaljevanju je tožilka Kreča predstavila vsebino obtožnice. Ta ga bremeni, da je 2. januarja lani v Domu upokojencev Franca Salamona v Preboldu z 9,1 centimetra velikim rezilom noža Hladina zabodel v levi del vratu. Vbodna rana mehkih tkiv je merila šest centimetov in segala v žrelo, rezilo pa bi lahko poškodovalo vratne vene in arterije. Hladin se je po vbodu zbudil in se zatekel v domsko ambulanto po pomoč, zato Pohar dejanja ni uspel dokončati.

Tudi začetek danšanje obravnave je stekel podobno. Pohar je sodišče najprej opomnil, da ima zdravniško potrdilo, da ne more stati, in sodnica mu je velela, naj se usede zraven svojega odvetnika. 64-letnik je nato odvrnil, da se s sodiščem nima nič za pogovarjati, dokler ne bo zamenjave sodnice. Vmes mu je bil vročen sklep Okrožnega državnega tožilstva, ki je zavrnilo tudi obtoženčev predlog za izložitev tožilke. Sodišče ga je povprašalo tudi o zaupanju v zagovornika - po uradni dolžnosti ga zdaj zastopa odvetnik Primož Koščak , na kar je odgovoril, da ga zaenkrat ima. Vnovič je zavrnil zagovor, saj da je že vse povedal med zaslišanjem pri preiskovalnem sodniku: "Sem že vse povedal in se ne bom ponavljal." Sodnica ga je ob tem opozorila, da ga bo - v kolikor se bo razburjal in vpil - dala odstraniti iz dvorane.

Od dogodka do začetka glavne obravnave je sicer minilo kar leto dni, sodnici Ingrid Lešnik pa sojenja prej ni uspelo začeti zaradi številnih zapletov - obtoženi se je na številnih razpisanih preobravnavnih narokih ves čas razburjal, vmes zamenjal zagovornika, decembra pa ob izločitvi sodnice zahteval še izločitev tožilke Katje Leban . O predlogu je nato odločala predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli in ga zavrnila.

Sodišče je danes zaslišalo tudi žrtev. "Zapeklo me je na vratu. Ko sem se zbudil, sem ga videl nad sabo," se dogodka tiste januarske noči spominja Hladin. Da je Pohar klečal na njem - eno nogo je imel na tleh, drugo pa na njem in ga držal za roke. Vse skupaj naj bi trajalo kakšnih pet minut, je sodišču danes izpovedal oškodovanec. Spominja se, da je bila medtem prižgana manjša luč, a ni znal pojasniti katera. Ga je pa jasno videl. Dejal je še, da se ne spomni oziroma ne ve, kako mu ga je uspelo vreči, spraviti s sebe. Odrinil ga je tudi z nogami. Nato je vstal iz postelje, stopil nad njega in mu rekel: "Glej, kaj si mi naredil", a mu Pohar naj nič ne bi odgovoril. "Gledal me je kot tele v nova vrata. Ni rekel niti besede, samo gledal me je." Je pa ob tem, ko ga je odrinil, očitno padel, saj se spomni, da ga je videl ležati na tleh, med posteljo in nočno omarico.

Hladin se je nato obrnil in iz 3. nadstropja, kjer sta imela sobo, odšel v pritličje, v ambulanto doma k dežurni medicinski sestri iskati pomoč. Obtoženi za njim ni šel, ostal je v sobi, je dodal. Po tem - vse do prvega obiska sodišča - ga ni več videl. V ambulanti so takrat bile tri uslužbenke, medicinske sestra je na pomoč poklicala tudi reševalce. Povedal je, da ga je napadel sostanovalec, nato so ga odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.