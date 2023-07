Poskus umora v Šmarjeti: kriminalisti zaključili z ogledi

Kot smo že poročali, sta dva policista 6. julija okoli 14. ure v Šmarjeti izvajala kontrolo cestnega prometa. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola sta ustavila 62-letnega voznika in mu odredila test alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,61 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Moškemu sta odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, pijani voznik pa si je uredil prevoz domov.

A že pol ure kasneje se je moški vrnil na kraj, kjer sta policista še naprej izvajala kontrolo prometa. Stopil je iz vozila, segel na zadnji sedež po orožju in začel streljati. Policistko je pri tem ranil v desno ramo, policist pa v dogodku ni bil poškodovan.

Na policijskem vozilu so našli več kot 10 sledi krogel, policista pa nista uporabila strelnega orožja. 10 minut kasneje so bili nato policisti obveščeni, da se je 62-letni storilec doma sam poškodoval s strelnim orožjem. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico. Sprva je bil v smrtni nevarnosti, njegovo trenutno zdravstveno stanje pa ni znano.