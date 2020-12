26-letnik v Idriji napadel 48-letna sorodnika, enega udaril z ročajem sekire

Novogoriški policisti so bili včeraj ob 17.36 uri obveščeni o poskusu uboja. V stanovanjskem objektu na območju Idrije je prišlo do verbalnega in nato fizičnega spora med sorodniki.

Takoj po obvestilu so na kraj dogodka odšli idrijski policisti in kriminalisti s PU Nova Gorica, ki so zbrali prva obvestila, zavarovali kraj dogodka, po predhodnem obveščanju dežurne preiskovalne sodnice okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke so opravili ogled kraja dejanja, zbrali potrebna obvestila ter opravili prva nujna preiskovalna opravila, sporočajo z novogoriške policijske uprave.