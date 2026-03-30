Črna kronika

Poškodovanje bankomata z eksplozivom: prijeta Romuna

Maribor, 30. 03. 2026 13.48 pred 48 minutami 2 min branja 4

A.K.
Poškodovan bankomat (simbolična slika)

Mariborski policisti preiskujejo poškodovanje bankomata v Jurovskem Dolu, kjer naj bi dva moška z avtomobilom avstrijskih registrskih tablic izvedla kaznivo dejanje. Prijeta sta bila dva državljana Romunije, ki so ju ovadili in pridržali.

V petek zgodaj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o poškodovanju bankometa na območju Jurovskega dola. Z ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da sta se na kraj storitve kaznivega dejanja z osebnim avtomobilom avstrijskih registrskih tablic pripeljala dva moška, ki sta na bankomat namestila neznano eksplozivno sredstvo ter ga tako poškodovala, oziroma povzročila materialno škodo tudi na poslovnem objektu, po dejanju pa pobegnila s kraja. Po dejanju so policisti nemudoma pričeli s preiskavo dogodka in aktivnostmi za njuno izsleditev.

Policisti PP Lenart so naslednji dan zgodaj zjutraj v Lenartu izsledili dva moška, ki sta po opisu in z zadrževanjem na območju vzbujala sum, da bi lahko bila storilca, ki sta pobegnila s kraja poskusa vloma v bančni avtomat. Ugotovljeno je bilo, da gre za državljanja Romunije, stara 38 in 40 let. Osumljenima so odvzeli prostost. Po zbranih obvestilih sta bila s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Mariboru, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje. Ker o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila in dokaze, prosijo vse, ki imajo informacije o gibanju osumljenih, da to sporočijo na 113 ali policistom PP Lenart.

Za kaznivo dejanje velike tatvine se storilec kaznuje z zaporom do petih let. Preiskava sicer v sodelovanju s kriminalisti PU Murska Sobota poteka tudi v smeri suma storitve istovrstnega kaznivega dejanja na njihovem območju v marcu, so še sporočili s PU Maribor. 

bankomat poškodovanje kraja velika tatvina poskus vloma eksplozivno sredstvo Maribor Romunija

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Delavec_Slo
30. 03. 2026 14.43
Fajonkini pa Nikini prijatelji!!
galambszar
30. 03. 2026 14.37
A sta bila mogoče brata z ukradeno identiteto.
SEJBOBOL
30. 03. 2026 14.34
in to mamo u EU komu na čast ......
1 0
kr nekdo
30. 03. 2026 14.22
A ni tko, da v primeru poškodbe, da se denar obarva in je neveljaven? Zgleda, da so to samo pravljice al pa še vedno pride v obtok. K drugače ne bi bilo tolk vandalizma
