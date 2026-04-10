Črna kronika

Napad z nožem na srednji šoli: za napadalca predlagan vzgojni ukrep

Ljubljana , 10. 04. 2026 12.17 pred 49 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Napad z nožem na šoli

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je v začetku tedna vložilo predlog za izrek vzgojnega ukrepa zoper mladoletnika v smeri kaznivega dejanja poskusa uboja, so sporočili s sodišča. Mladoletniku, ki je januarja z nožem napadel dijakinjo na Srednji zdravstveni šoli v Rakičanu, so podaljšali pripor.

Po pojasnilih predsednika sodišča gre za mlajšega mladoletnika, zato mu lahko sodišče izreče vzgojni ukrep. O zadevi bo sodišče odločalo na nejavni glavni obravnavi, ki je predvidena v začetku maja.

Policijska preiskava je sicer pokazala, da si je mladoletnik, osumljen napada dijakinje v Rakičanu, pred dejanjem preko ene od spletnih platform dopisoval z madžarskim vrstnikom, s katerim naj bi se medsebojno spodbujala k načrtovanim napadom na šolah.

Preberi še Napad z nožem na šoli v Murski Soboti: madžarska policija prijela dijaka

Madžarski organi so, kot so poročali mediji, 15-letnika v začetku tedna aprila prijeli in mu zasegli elektronske naprave. S tem naj bi mu preprečili izvedbo napada, sumijo pa ga tudi sodelovanja pri kaznivem dejanju poskusa umora dijakinje v Rakičanu.

Iz komunikacije naj bi bilo razvidno tudi, da sta bila oba mladoletnika, tako slovenski kot madžarski, v preteklosti žrtvi medvrstniškega nasilja in prav to naj bi vplivalo tudi na njuno ravnanje.

Kot so še navedli na sodišču, je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora, o čemer je odločal senat za mladoletnike, ki je na četrtkovi seji pripor tudi podaljšal. Po vloženem predlogu tožilstva za pripor sicer veljajo določbe Zakona o kazenskem postopku kot za redni postopek, kar pomeni, da bo senat po preteku treh mesecev znova presojal, ali so razlogi za pripor še podani.

rakičan poskus uboja mladoletnik kazen

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
10. 04. 2026 13.12
ko bo zaklal koga bo pol tud vzgojni, murska? ja pol si ze mislim kam spada verjetno
0 0
Tinika1
10. 04. 2026 13.09
jao..."vzgojni ukrep". softići. treba je smrkavca prehoblat ko bika pa se bo mogoč nauču.
0 0
ivan z Doba
10. 04. 2026 12.59
Hudiča zapret!
+1
1 0
