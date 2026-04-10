Napad z nožem na srednji šoli: za napadalca predlagan vzgojni ukrep

Policijska preiskava je sicer pokazala, da si je mladoletnik, osumljen napada dijakinje v Rakičanu, pred dejanjem preko ene od spletnih platform dopisoval z madžarskim vrstnikom, s katerim naj bi se medsebojno spodbujala k načrtovanim napadom na šolah.

Po pojasnilih predsednika sodišča gre za mlajšega mladoletnika, zato mu lahko sodišče izreče vzgojni ukrep. O zadevi bo sodišče odločalo na nejavni glavni obravnavi, ki je predvidena v začetku maja.

Madžarski organi so, kot so poročali mediji, 15-letnika v začetku tedna aprila prijeli in mu zasegli elektronske naprave. S tem naj bi mu preprečili izvedbo napada, sumijo pa ga tudi sodelovanja pri kaznivem dejanju poskusa umora dijakinje v Rakičanu.

Iz komunikacije naj bi bilo razvidno tudi, da sta bila oba mladoletnika, tako slovenski kot madžarski, v preteklosti žrtvi medvrstniškega nasilja in prav to naj bi vplivalo tudi na njuno ravnanje.

Kot so še navedli na sodišču, je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora, o čemer je odločal senat za mladoletnike, ki je na četrtkovi seji pripor tudi podaljšal. Po vloženem predlogu tožilstva za pripor sicer veljajo določbe Zakona o kazenskem postopku kot za redni postopek, kar pomeni, da bo senat po preteku treh mesecev znova presojal, ali so razlogi za pripor še podani.