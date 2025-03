Poskušala zadržati avto, a ker ji je spodrsnilo, jo je prevozil

Po ugotovitvah novogoriških policistov je 26-letna voznica parkirala pri eni od stanovanjskih hiš. Kmalu zatem je opazila, da se je začel osebni avtomobil premikati proti stanovanjskemu objektu in ga poskusila zadržati. Pri tem ji je spodrsnilo, vozilo pa jo je prevozilo in se nato ustavilo ob gospodarskem poslopju.

Pri tem je utrpela telesne poškodbe - poškodba leve roke in leve noge. Na kraju so ji najprej pomagali sorodniki, kasneje pa so jo na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in jo z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so še sporočili iz PU Nova Gorica. Na kraju dogodka so bili poleg policistov tudi gasilci.