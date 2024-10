Poskusili povoziti županjo občine Poljčane in vdreti v njen računalnik?

Na Policiji so bili v odgovoru zelo skopi, so pa na povpraševanje STA v zvezi z domnevnim napadom na funkcionarko iz Poljčan poudarili, da so pojasnilo podali v sklopu načela varstva osebnih podatkov. V zvezi z dogodkom sicer še vedno zbirajo obvestila, so še dodali na Policijski upravi Maribor.