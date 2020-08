Poslovil se je Feri Horvat

Feri Horvat je bil 22 let zaposlen v Radenski, kjer je bil od leta 1975 do 1986 tudi direktor. Po odhodu iz Radenske je bil dve leti član poslovodnega odbora Ljubljanske banke, nato pa zvezni sekretar Socialistične federativne republike Jugoslavije za ekonomske odnose in trgovino. Po osamosvojitvi je bil do leta 1995 predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.