Med pogovorom posnela njegove intimne dele, neznanec nato zahteval 700 evrov

S Policijske uprave Koper so sporočili, da je 25-letni moški iz Izole podal kazensko ovadbo za kaznivi dejanji izsiljevanja in neupravičenega slikovnega snemanja. V prijavi je oškodovanec navedel, da je preko družbenih omrežij komuniciral z neznano žensko, nato pa je sledilo izsiljevanje. Kot so sporočili, ga je ženska posnela (na posnetku je videti tako njegov obraz kot intimne predele), nato pa ga je preko družbenega omrežja začel izsiljevati neznani moški. Od njega je zahteval 700 evrov gotovine, ki pa jih 25-letnik ni plačal. Neznanec je nato na družbenem omrežju ustvaril skupino in objavil dva videoposnetka oškodovanca.

Slovenska policija FOTO: Shutterstock

Policija sicer tudi na svoji spletni strani opozarja na nevarnosti spletnega izsiljevanja z golimi posnetki ali fotografijami. Kot pišejo, so doslej prejeli že več prijav izsiljevanja prek spleta in družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Med oškodovanci so bile najpogosteje mladoletne osebe (tako fantje kot dekleta), nekaj žrtev pa je bilo tudi odraslih. "Storilci so izkoristili njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko," opozarjajo. Čeprav se namreč vse skupaj običajno začne precej nedolžno, pa lahko neznanec, ki običajno z žrtvami komunicira pod izmišljenim imenom in z lažnim profilom, hitro izkoristi njihovo nevednost. "Po nekaj stikih, ko se med njima vzpostavi (lažno) zaupanje, neznanec izkoristi informacije, ki jih je o sebi dala žrtev, in jo pripravi do tega, da mu pošlje svojo golo fotografijo ali da se sleče, v skrajnih primerih celo samozadovoljuje pred kamero," opozarjajo. Nato pa sledi izsiljevanje in zahteva po plačilu.