Med pogovorom posnela njegove intimne dele, neznanec nato zahteval 700 evrov

Pogovor z neznano žensko na spletu je 25-letnega Izolana drago stal. Ženska je namreč posnela gole podobe oškodovanca, na katerih je videti njegov obraz in intimne predele, kasneje pa ga je kontaktiral neznani moški in od njega zahteval 700 evrov. Ker oškodovanec denarja ni nakazal, je neznanec intimne posnetke delil na spletu.
S Policijske uprave Koper so sporočili, da je 25-letni moški iz Izole podal kazensko ovadbo za kaznivi dejanji izsiljevanja in neupravičenega slikovnega snemanja. V prijavi je oškodovanec navedel, da je preko družbenih omrežij komuniciral z neznano žensko, nato pa je sledilo izsiljevanje.
Kot so sporočili, ga je ženska posnela (na posnetku je videti tako njegov obraz kot intimne predele), nato pa ga je preko družbenega omrežja začel izsiljevati neznani moški.
Od njega je zahteval 700 evrov gotovine, ki pa jih 25-letnik ni plačal. Neznanec je nato na družbenem omrežju ustvaril skupino in objavil dva videoposnetka oškodovanca.
Policija sicer tudi na svoji spletni strani opozarja na nevarnosti spletnega izsiljevanja z golimi posnetki ali fotografijami. Kot pišejo, so doslej prejeli že več prijav izsiljevanja prek spleta in družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Med oškodovanci so bile najpogosteje mladoletne osebe (tako fantje kot dekleta), nekaj žrtev pa je bilo tudi odraslih.
"Storilci so izkoristili njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko," opozarjajo. Čeprav se namreč vse skupaj običajno začne precej nedolžno, pa lahko neznanec, ki običajno z žrtvami komunicira pod izmišljenim imenom in z lažnim profilom, hitro izkoristi njihovo nevednost.
"Po nekaj stikih, ko se med njima vzpostavi (lažno) zaupanje, neznanec izkoristi informacije, ki jih je o sebi dala žrtev, in jo pripravi do tega, da mu pošlje svojo golo fotografijo ali da se sleče, v skrajnih primerih celo samozadovoljuje pred kamero," opozarjajo. Nato pa sledi izsiljevanje in zahteva po plačilu.
Policija in nacionalni center SI-CERT v tovrstnih primerih svetujeta: - Uporabniki spleta, družbenih omrežij, klepetalnic in forumov se morajo zavedati pravil, s katerimi bodo obvarovali svojo zasebnost. - Priporočljivo se je seznaniti z nastavitvami zasebnosti, ki jih nudijo družbena omrežja, in jih nastaviti tako, da bo njihova zasebnost varovana, objave pa vidne samo njihovim prijateljem, in ne celotni javnosti. - Uporabniki naj se seznanijo z možnostmi prijave nadlegovanja upravljavcu družbenih omrežij ali mikroblogerskih platform ter z možnostjo in načinom blokiranja neželenih stikov. - Na portalu Varni na internetu so navodila, kako lahko prijavijo tak profil na družbenem omrežju. - Večji ko je nabor t. i. prijateljev, stikov, ki jih uporabnik ima, večji je razlog za varovanje zasebnosti. Še zlasti v primerih, ko so med njimi osebe, ki jih uporabnik osebno ne pozna. - Uporabniki naj o sebi ali drugih ne dajejo nobenih osebnih podatkov niti naj ne objavljajo svojih ali drugih fotografij. - Ne privolite v slačenje med pogovorom z neznanci prek Skypa ali drugih omrežij. - Spletna kamera naj bo v času, ko se ne uporablja, izključena. - Komunikacijo, ki se začne na prej opisan ali podoben način, je priporočljivo prekiniti, vse stike pa blokirati (tudi takrat, ko že pride do groženj). Samo tako lahko prekinete začarani krog izsiljevanja. Izsiljevalcem ne smete dati vedeti, da ste v stiski, ker bodo to samo izkoristili v svoj prid. Nikakor jim ne nakazujte denarja! Ne nasedajte obljubam, da bodo po plačilu sporne posnetke izbrisali. Nasprotno, od vas bodo zahtevali čedalje večje zneske z raznimi izgovori. - V primeru, da bodo sporne vsebine javno objavili na internetu, se obrnite na SI-CERT (na naslov cert@cert.si) za pomoč pri odstranjevanju teh vsebin. - Če je vaš bližnji žrtev opisanega dejanja, ga ne obsojajte, temveč mu prisluhnite in pomagajte. Včasih namreč tovrstna dejanja nimajo samo materialnih posledic, ampak lahko zaradi izpostavljenosti žrtve vodijo do drugih, tudi tragičnih dejanj. - Če ste žrtev izsiljevanja, tega ne zadržujte v sebi, ampak takoj poiščite pomoč staršev, skrbnikov, sorodnikov, prijateljev in pedagogov. - Prijavo podajte policiji (na najbližji policijski postaji), za pomoč pri odstranjevanju javno objavljenih intimnih posnetkov pa se obrnite na cert@cert.si. - Staršem in skrbnikom svetujemo odgovorno ravnanje z napravami, ki njihovim otrokom omogočajo obiskovanje svetovnega spleta. Otroke naj podučijo o varni rabi interneta. Skupaj naj raziskujejo, se učijo in pridobivajo izkušnje. - Ravnajte odgovorno in varno pri uporabi svetovnega spleta!