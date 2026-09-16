Posnetek intervencije na Čopovi, med katero je umrl 37-letnik

Posnetek telesne kamere, ki je nastal med intervencijo FOTO: POP TV

Šest policistov se te dni na sodišču izreka o krivdi, zaradi očitkov, ali so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo 37-letnega Armina Đutovića. Eden od njih je obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti, peterici pa tožilstvo očita, da mu niso nudili prve pomoči. Posnetek in več o samem razvoju dogodkov smo objavili v oddaji 24UR. Pred naše kamere je stopil tudi brat umrlega. Po njegovih navedbah je bil 37-letnik v času dogodka v hudi psihični stiski. "Če bi v tistem trenutku pravilno postopali, bi Armin danes lahko bil živ," je prepričan.

Naše uredništvo je pridobilo posnetek s policijske telesne kamere, ki je nastal med intervencijo na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je zgodila 8. decembra 2024. V postopku eden od policistov zahteva, da se prav ta posnetek izloči iz dokaznega gradiva. Policija je posredovala, ker je 37-letnik na terasi enega izmed lokalov razmetal stole in brez razloga udaril nizozemskega turista. Kot je razvidno s posnetka, je Đutović sprva ukazom policistov sledil. Ko mu je policist povedal, da ga bo vklenil, pa se ga zajame panika in skuša policistom pobegniti. V tistem ga policista podreta na tla. Eden od njiju ga nato več kot minuto drži za vrat, medtem ko Đutović opozarja, da ne more dihati.

Posnetek policijske telesne kamere FOTO: POP TV

Nato je na posnetku vidno, da vklenjen moški obrnjen z obrazom proti tlom več minut negibno leži na ulici. Okoli njega je več policistov, ki kljub neodzivnosti moškega ne začnejo takoj s postopki prve pomoči. Tri dni pozneje je Đutović v bolnišnici umrl.

Policisti stojijo na Čopovi, medtem ko je 37-letnik negiben na tleh FOTO: POP TV