Posnetek intervencije na Čopovi, med katero je umrl 37-letnik

Šest policistov se te dni na sodišču izreka o krivdi, zaradi očitkov, ali so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo 37-letnega Armina Đutovića. Eden od njih je obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti, peterici pa tožilstvo očita, da mu niso nudili prve pomoči.
Posnetek in več o samem razvoju dogodkov smo objavili v oddaji 24UR. Pred naše kamere je stopil tudi brat umrlega. Po njegovih navedbah je bil 37-letnik v času dogodka v hudi psihični stiski. "Če bi v tistem trenutku pravilno postopali, bi Armin danes lahko bil živ," je prepričan.
Naše uredništvo je pridobilo posnetek s policijske telesne kamere, ki je nastal med intervencijo na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je zgodila 8. decembra 2024. V postopku eden od policistov zahteva, da se prav ta posnetek izloči iz dokaznega gradiva.
Policija je posredovala, ker je 37-letnik na terasi enega izmed lokalov razmetal stole in brez razloga udaril nizozemskega turista. Kot je razvidno s posnetka, je Đutović sprva ukazom policistov sledil. Ko mu je policist povedal, da ga bo vklenil, pa se ga zajame panika in skuša policistom pobegniti. V tistem ga policista podreta na tla. Eden od njiju ga nato več kot minuto drži za vrat, medtem ko Đutović opozarja, da ne more dihati.
Nato je na posnetku vidno, da vklenjen moški obrnjen z obrazom proti tlom več minut negibno leži na ulici. Okoli njega je več policistov, ki kljub neodzivnosti moškega ne začnejo takoj s postopki prve pomoči. Tri dni pozneje je Đutović v bolnišnici umrl.
Sprva policijska komisija ni ugotovila večjih nepravilnosti, kasneje pa je Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ugotovil, da so policisti uporabili nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno silo, vključno s prijemom davljenja, ter opustili takojšnje nudenje prve pomoči.