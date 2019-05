Posnetek, ki prikazuje, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola

Kljub številnim opozorilom policistov in preventivnim akcijam je prisotnost alkohola v prometu še vedno previsoka, opozarjajo policisti. Glavna vzroka prometnih nesreč, ki jih povročijo vinjeni vozniki, sta prevelika hitrost in napačna smer vožnje.

Kaj pomeni 1 g/kg krvi oz. 0,48 mg/l?

Bistveno je motena reakcija oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam.

Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.

Zaznamovanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da vozite praviloma s premajhno varnostno razdaljo, da so vaše reakcije prepozne in večinoma napačne in da na določene nevarnosti sploh ne reagirate več. Posledice so naleti.

Reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.

Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat.

Več kot 20 odstotkov voznikov, ki povzročijo smrtno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola

V zadnjih letih se je delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo vinjeni vozniki, nekoliko zmanjšal in predstavlja 9-odstotni delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Zaskrbljujoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola.

Najpogostejša vzroka prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, sta nepravilna stran oz. smer vožnje in neprilagojena hitrost.