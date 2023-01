Posnetek napada v Mariboru: glasno preklinjal in razbil steklo

Policisti bodo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari zoper znanega osumljenca podali kazensko ovadbo ter izvedli prekrškovni postopek v zvezi s prepovedanim ustavljanjem in parkiranjem na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse, so nam odgovorili s PU Maribor.