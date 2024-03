Posnetek nevarne vožnje: pridrvel po odstavnem pasu, naglo zavrl in odprl vrata

V uredništvo smo prejeli posnetek nevarne vožnje z južne ljubljanske obvoznice. Bralec je posnel voznika, ki je v smeri Malenc, med Barjem in izvozom Ljubljana Center, z neodgovorno in agresivno vožnjo po odstavnem pasu ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Policija o dogodku ni bila obveščena, poziva pa morebitne oškodovane osebe, da to sporočijo najbližji policijski postaji.

Kot je razvidno s posnetka, je voznik pripeljal po odstavnem pasu, nato pa naglo zavrl in odprl avtomobilska vrata. Ostali vozniki so peljali mimo njega, a čez nekaj sekund jih je z vožnjo po odstavnem pasu znova prehitel in peljal naprej.

Preverili smo na pa Policijski upravi Ljubljana, kjer so nam povedali, da Policija o dogodku do sedaj ni bila obveščena. Zagotovili so, da bodo, v kolikor bodo izpolnjeni vsi elementi katerega izmed kaznivih ravnanj, izvedli ustrezne ukrepe. Eden izmed elementov, da se lahko sploh prične postopek o prekršku, je predlog oškodovanca. Zato policisti ob tem pozivajo morebitne oškodovane osebe, da to sporočijo najbližji policijski postaji. "Policisti lahko podlagi posnetkov pričnejo s postopkom, v katerem se ugotavljajo okoliščine prekrška in verodostojnost dokazov. Pri podaji prijave na Policijo morajo oškodovanci posredovati dovolj podatkov o nepravilnem ravnanju, da se lahko potem policisti odločijo, ali so izpolnjeni pogoji za ukrepanje z izdajo odločbe o prekršku oziroma obdolžilnega predloga na pristojno sodišče. Če gre potem tak primer na sodišče, je treba posnetek podkrepiti tudi s pričanjem očividca ali oškodovanca," so pojasnili ob podobnem primeru pred kratkim. Velja torej opozorilo udeležencem v prometu, da takšne kršitve takoj prijavijo na številko 113, da se lahko na kraj napoti najbližjo patruljo, tako da policisti lahko ugotovijo čim več okoliščin prekrška ali kaznivega dejanja. Če to ni mogoče, pa dogodek lahko prijavijo na najbližji policijski postaji.

Odstavni pas je bil včasih namenjen vožnji intervencijskih vozil, z uvedbo reševalnega pasu pa je to svojo vlogo izgubil. Tako je namenjen zgolj zaustavljanju pokvarjenih vozil oziroma zaustavljanju v sili.

Na odstavnem pasu prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavljanje Zakon o pravilih cestnega prometa v 11. točki 30. člena pravi: Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. Tudi na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavljanje ali parkiranje. Voznik lahko svoje vozilo ustavi na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču. Med neurjem, točo ali podobnimi dogodki policisti priporočajo še posebno previdno vožnjo, prilagoditev hitrosti razmeram in izključitev iz prometa na prvem primernem mestu (počivališču, izvozu in podobno). Prehitevanje po desni strani na avtocesti in hitri cesti ni dovoljeno (izjema je ploščad pred cestninsko postajo). Ko je promet gostejši, se velikokrat zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred sabo, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug. Zato policisti priporočajo predvsem vzpostavitev zadostne varnostne razdalje in potrpežljivost, dokler voznik pred vami ne konča prehitevanja. Veliko voznikov še vedno ne upošteva določil o varnostni razdalji, predvsem takrat, kadar vozijo za vozilom, ki ga želijo prehiteti. Vožnja po levem voznem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, je prepovedana. Za vožnjo je namenjen desni vozni pas.

Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko vozijo in ustavijo vozila: 1. nujne medicinske pomoči, gasilska vozila in vozila zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, 2. izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste pri pregledu in vzdrževanju ceste ter pri izločanju vozil, 3. upravljavca cestninskih cest, ki jih pri izvajanju nadzora nad plačevanjem cestnine uporabljajo cestninski nadzorniki, 4. policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju cestnega prometa in 5. inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora. Pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali zapornimi tablami.