Pajek 'uničil' nepravilno parkiranega smarta

V ponedeljek popoldan se je med nalaganjem nepravilno parkiranega osebnega vozila na tovornjak za odvoz vozil v eni od reških ulic zalomilo delavcem podjetja Rijeka plus. Ko so poskušali s pajkom dvigniti vozilo znamke Smart na Ružićevi ulici v centru mesta, se je avto nagnil nazaj in udaril v tla, nato je zanihal naprej in še enkrat udaril ob cestišče.