Posnetek ropa zlatarne v Splitu: v dveh minutah odnesli vse zlato in blagajno

Nepridipravi so ob treh zjutraj v manj kot dveh minutah izpraznili znano splitsko zlatarno. Po besedah lastnika so odnesli za okoli 134. 000 evrov zlata.

Posnetki nadzornih kamer kažejo, da so zlatarno oropali trije moški v belih pajacih. Nosili so tudi rokavice in uporabljali voki-tokije, poroča Index.hr. Lastnik je dodal še, da so tatovi poznali kodo za vstop, nato so razbili steklo in vstopili v zlatarno, kjer so v velike torbe ’pospravili’ vse zlato iz omar, s seboj pa so odnesli tudi blagajno zlatarne.

Splitska policija je dogodek potrdila, kot so dejali, preiskava še poteka.