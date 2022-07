Posnetki iz zraka prikazujejo pepelnato kraško pokrajino

Na območju požarov, ki že od petka divjajo na Krasu, se bori 58 prostovoljnih društev in dve poklicni gasilski enoti. Zaradi hujšega požara, ki je znova izbruhnil v okolici ceste Miren-Opatje selo, so gasilcem na pomoč prišli tudi slovenski vojaki in policisti. Požar gasijo trije slovenski helikopterji ter vojaško transportno letalo Pilatus PC 6.

Gori okoli 200 hektarov, razmere so kaotične, pravijo gasilci. Na pomoč sta jim zato s helikopterji in letalom priskočili Slovenska vojska in Policija, ki sta na družbenih omrežjih objavili posnetke s terena.

Posnetke gašenja požara so na družbenem omrežju objavili tudi na Slovenski Policiji. Na posnetku lahko vidimo, kako policisti s helikopterjem na območje požara odnesejo bazen z vodo ter ga stresejo a posivelo in zadimljeno pokrajino.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Sloveniji imamo sicer za gašenje iz zraka na voljo pet helikopterjev in letalo Pilatus. Policijski helikopter Agusta Bell AB-412 lahko prenaša okoli 1.500 litrov vode, štirje vojaški helikopterji Evrocopter AS AL 532 Cougar pa lahko s posebno vrečo prepeljejo do 3.500 litrov. Približno toliko vode kot bell naj bi na ogenj lahko odvrgel tudi tovorno letalo Pilatus PC-6. Vojaški pilatus PC-6. v preletu spusti 800 litrov vode.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right

V preteklih dneh je slovenskih gasilcem s požari pomagal tudi italijanski helikopter, a je ta danes zaradi požarov na italijanski strani ostal pri njih. Da naši gasilci v primeru hudih požarov sploh dobijo pomoč letal in helikopterjev, pa je potrebna tudi velika sreča, vsaj v Sloveniji. Ko je v petek na območju prvič zagorelo, je helikopter civilne zaščite v istem času gasil požar v okolici Postojne, zato sta gasilcem na pomoč priskočila italijanski helikopter in Slovenska vojska. V Sloveniji je ob gašenju požara v okolici Nove Gorice včeraj letalo flote rescEU v 19 preletih odvrglo 114 ton vode.

Medtem ko sta dva italijanska helikopterja civilne zaščite s slovenskimi enotami sodelovala cel vikend, pa je v nedeljo v boj s plameni poletel tudi hrvaški kanader. V nedeljo je bil medtem v pripravljenosti italijanski kanader, ki bi ga vpoklicali, če bi bilo to potrebno. Bi bilo ob vsem tem smiselno, da bi Slovenija razmislila o svojem lastnem kanaderju?

Da so se v preteklosti že velikokrat pogovarjali o morebitnem nakupu letala za gašenje požarov in naredili nekaj analiz, pritrjuje tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Med predlogi so bili tudi kanaderji, vendar pa do te odločitve nikoli niso prišli oz. so ugotavljali, da niso primerni. "Tudi zaradi sprememb, tako vremenskih kot klimatskih in drugih, pa bomo v dogovoru z vodstvom ministrstva ob zaključku požarne sezone, torej predvidoma septembra, naredili analizo, skozi katero bomo predlagali različne ukrepe, kako izboljšati zmogljivosti," je dejal.