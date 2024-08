Posnetki nedeljskega incidenta razkrivajo brutalen napad na policiste

V nedeljo se je več pripadnikov romske skupnosti spravilo nad policiste, ki so aretirali mladoletnega voznika. Romi so nato skušali z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom preprečiti aretacijo. Dva policista sta bila lažje poškodovana. V uredništvo 24UR smo prejeli posnetek napada, naš novinar pa je govoril tudi s predstavniki ene od romskih skupnosti z območja Kočevja, ki so ogorčeni, da se jih "vse meče v isti koš", pri čemer trdijo, da se nekateri trudijo pošteno živeti.

Kot smo že poročali, so policisti v nedeljo okoli 20. ure zvečer v Kočevju med kontrolo prometa ustavljali osebno vozilo. A namesto da bi voznik ob znakih policistov ustavil, je z vožnjo nadaljeval. Policisti so se pognali za pobeglim vozilom, voznik in njegov sopotnik pa sta vozilo po krajši vožnji ustavila na travniku in s kraja zbežala. Policisti so nato mladoletnega voznika skušali aretirati, a je nenadoma na kraj prihitelo več pripadnikov romske skupnosti in jih napadlo. Skupina je z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom želela preprečiti aretacijo. Naša medijska hiša je pridobila posnetek napada – celoten video si lahko ogledate v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV.

Dva policista sta v napadu utrpela lažje telesne poškodbe. Naš novinar Marko Gregorc je obiskal eno od romskih skupnosti na območju Kočevja in ugotovil, da je zadeva večplastna. Povedali so mu, da jih policija obravnava, kot da so vsi kriminalci, čeprav se nekateri trudijo pošteno živeti. Kaj vse so mu še povedali, pa v oddaji 24UR.