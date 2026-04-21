Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Posoda v zameno za zlat nakit: pazite se prevarantov

Nova Gorica, 21. 04. 2026 15.35 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
D.L.
Zlatnina

Neznanec je na območju Šempetra pri Gorici starejšo žensko prepričal, da mu je v zameno za posodo izročila zlatnino, nato pa se je odpeljal s temnim VW Passatom. Policija primer preiskuje.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Neznanec je v nedeljo okoli poldneva na območju Šempetra pri Gorici prepričal starejšo žensko, da je od njega kupila pribor in škatlo s posodo v vrednosti približno 250 evrov. Za plačilo mu je izročila tudi več kosov zlatnine. Neznanec se je prevažal z osebnim vozilom znamke VW Passat, temnejše barve, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Ob tem znova opozarja občane, naj bodo previdni glede neznanih oseb, ki na domovih ali drugih krajih ponujajo različne izdelke (kot so posoda, kuhinjski pripomočki, gospodinjske naprave ipd.) oziroma druge storitve v zameno za vaš zlati nakit.

Vedeti je treba, da so zelo prepričljivi in marsikdo jim verjame, da ima izdelek, ki ga ponujajo, visoko vrednost, čeprav gre pogosto le za ceneno blago, nemalokrat sumljivega izvora. "Svetujemo, da ne sprejemate tovrstnih nepreverjenih ponudb, neznancev oziroma nepovabljenih oseb pa ne spuščate v stanovanja ali stanovanjske objekte, še zlasti če so vsiljivi ali se zaradi njihovega ravnanja počutite ogrožene. Neznane osebe je v teh primerih treba imeti ves čas "na očeh" oziroma pod nadzorom," še svetuje.

Če vas kdo nagovarja k takšni menjavi, si zapomnite njihov opis, vozilo in registrsko številko ter o sumljivem dogajanju takoj obvestite policiste najbližje policijske postaje ali pokličite interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.

S takim ravnanjem, dodaja Božnik, ne boste zaščitili le sebe, ampak tudi druge, v prvi vrsti ranljive skupine, kot so starejši.

Po trčenju stali na avtocesti, vanje zapeljal prehitri voznik

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
21. 04. 2026 18.40
Butl, oni ki pa nasede pa še večji.
Odgovori
0 0
Betuul
21. 04. 2026 18.25
Približno 14dni nazaj se je vozil po naši gmajni neki gospod ter naključne mimoidoče ogovarjal in da jim ponuja servis in bišteke! Potem je povedu da s to robo ne more na avijon za švico??!
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664