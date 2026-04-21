Posoda v zameno za zlat nakit: pazite se prevarantov

Neznanec je v nedeljo okoli poldneva na območju Šempetra pri Gorici prepričal starejšo žensko, da je od njega kupila pribor in škatlo s posodo v vrednosti približno 250 evrov. Za plačilo mu je izročila tudi več kosov zlatnine. Neznanec se je prevažal z osebnim vozilom znamke VW Passat, temnejše barve, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Ob tem znova opozarja občane, naj bodo previdni glede neznanih oseb, ki na domovih ali drugih krajih ponujajo različne izdelke (kot so posoda, kuhinjski pripomočki, gospodinjske naprave ipd.) oziroma druge storitve v zameno za vaš zlati nakit.

Vedeti je treba, da so zelo prepričljivi in marsikdo jim verjame, da ima izdelek, ki ga ponujajo, visoko vrednost, čeprav gre pogosto le za ceneno blago, nemalokrat sumljivega izvora. "Svetujemo, da ne sprejemate tovrstnih nepreverjenih ponudb, neznancev oziroma nepovabljenih oseb pa ne spuščate v stanovanja ali stanovanjske objekte, še zlasti če so vsiljivi ali se zaradi njihovega ravnanja počutite ogrožene. Neznane osebe je v teh primerih treba imeti ves čas "na očeh" oziroma pod nadzorom," še svetuje.