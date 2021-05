Postavil spletno stran in ponujal zaščitno opremo, ki je ni nikoli dostavil

Kriminalisti Policijske uprave Koper so zoper 37-letnega madžarskega državljana, stanujočega v Veliki Britaniji, na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let. Očitajo mu, da je lažno ponujal medicinske pripomočke in zaščitno opremo.

icon-expand Po spletu je goljufal naročnike. FOTO: Shutterstock V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je ovadeni Madžar ustvaril spletno stran, na kateri je pod imenom izmišljene angleške družbe pravnim in fizičnim osebam lažno ponujal medicinske pripomočke in zaščitno opremo. To spletno stran je leta 2020 obiskal tudi predstavnik gospodarske družbe z Obale in naročil zaščitne rokavice za enkratno uporabo v znesku več kot 200.000 evrov. Družba je za naročeno blago plačala zahtevano aro, približno 20.000 evrov, ko pa je predstavnik družbe naročeno blago hotel prevzeti, ga ni bilo. Takoj po ugotovljeni prevari je oškodovana slovenska družba podala prijavo na Policijo in obvestila svojo banko, zato ji je uspelo dobiti nazaj večino are. Posledično je bila oškodovana za približno 6.000 evrov, ostala pa je tudi brez naročenih zaščitnih rokavic, so sporočili s Policije. icon-expand