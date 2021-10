Postojnčana, osumljenega poskusa umora 22-letnice, privedli na zaslišanje

Na PU Koper so že predstavili nekaj več podrobnosti o ponedeljkovem dogodku v Postojni. Tamkajšnji policisti so okoli pol sedme ure zjutraj prejeli več klicev občanov, da na Tržaški ulici leži ženska, ki kliče na pomoč. Kot je pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Primož Ogrinc , Policija dogodek obravnava kot poskus umora. Osumljen je 24-letnik, državljan Slovenije in Severne Makedonije.

Postojnski policisti in koprski kriminalisti so ob prihodu ugotovili, da je poškodovana 22-letna ženska iz Postojne, za katero je zdravnik ugotovil, da je bila večkrat zabodena z ostrim predmetom. Žensko so z rešilcem odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, od koder so jih obvestili, da je zaradi poškodb ogroženo njeno življenje.

Z zbiranjem obvestil so prišli do podatkov o osumljencu, 24-letniku z območja Postojne, sicer državljanu Slovenije in Severne Makedonije, in njegovem vozilu. Še isti dan so ga prijeli v njegovem bivališču ter ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja poskusa umora pridržali.

V preiskavi so ugotovili, da je med žrtvijo in osumljencem prišlo do spora, zaradi katerega je slednji uporabil oster predmet, z njim sunkovito zamahnil proti ženski ter jo večkrat zabodel. Ženska je obležala na kraju dogodka, osumljeni pa je pobegnil z avtomobilom.

Včeraj so stekle še hišne preiskave na naslovu bivanja osumljenega in v osebnem avtomobilu, ki ga je uporabil po storitvi dejanja. Pred iztekom 48-urnega pridržanja so ga nato s kazensko ovadbo za poskus umora privedli pred preiskovalnega sodnika koprskega sodišča.