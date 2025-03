Potapljač pod Belvederjem nabiral strogo zaščitene školjke

V petek nekaj pred 16. uro sta naravovarstvena nadzornika krajinskega parka policiste obvestila o nedovoljenem nabiranju strogo zaščitenih školjk v morju pod Belvederjem. Policisti so ugotovili, da je 54-letni potapljač iz Lucije v morju nabral približno 2,5 kilograma morskih datljev. Školjke so mu zasegli, proti njemu pa bodo podali kazensko ovadbo. O dogodku so obvestili tudi ribiškega inšpektorja in finančno upravo, je sporočila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Morski datelj je školjka, ki jo številni poznajo pod hrvaškim imenom prstac. Živi v rovih, ki jih izvrta v skalo, in lahko doseže tudi 100 let in več. Raste zelo počasi, da zraste do pet centimetrov, potrebuje od 20 do 25 let.

Morskih datljev ni mogoče gojiti, nabiranje, posedovanje ali prodaja pa je strogo prepovedano. Ne le, da so školjke, ki sicer veljajo za veliko specialiteto, močno ogrožene, njihovo nabiranje škodi tudi morskemu dnu.

Datlje namreč nabirajo tako, da razbijajo skale, tudi z eksplozivom, s tem pa uničijo bivališča številnih živali in drugih organizmov in v trenutku porušijo naravno ravnovesje, ki se je oblikovalo v dolgih stoletjih.

In če vsi ti podatki posameznikov ne odvrnejo od uživanja zaščitenih školjk, bo morda pomagalo opozorilo, da pretihotapljeni morski datlji lahko povzročijo prebavne težave ali celo zastrupitve. Takšne školjke namreč niso bile zdravstveno pregledane, problematičen je tudi neustrezen prevoz. Morski datlji se namreč prehranjujejo s precejanjem vode, pri čemer v sebi zadržijo tudi morebitne zdravju nevarne snovi.