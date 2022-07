Potapljači so pogrešanega Švicarja našli na globini 12 metrov

V vročih julijskih dneh je bilo sicer mirno obrežje Blejskega jezera v ponedeljek popoldne vse prej kot to. "Začelo se je malo pred 13. uro s pozivom iz regijskega centra, da v Blejskem jezeru pogrešajo plavalca, ki je plaval do otoka, na poti nazaj pa se je začel utapljati in so ga tam nazadnje videli," pravi poveljnik PGD Bled Domen Kunčič .

Na kraj so z reševalnim čolnom nemudoma prihiteli blejski prostovoljni gasilci, a ponesrečenca z gladine niso uspeli locirati. Prav zato so bile dodatno aktivirane tudi potapljaške enote, pravi Kunčič. Te so jezersko dno začele prečesavati na lokaciji, ki so jim jo posredovali očividci, a tudi oni so bili sprva brez sreče.

"Razmere ta trenutek so precej zahtevne, ker je topla voda in dobra vidljivost samo nekje do devet metrov. Pod devetimi metri pa je termoklima, kjer je vidljivost recimo 30 centimetrov in temperatura vode 10 stopinj," je opisovala Meta Zupančič, vodja Podvodne reševalne službe Reševalne postaje Bled.