Potika se po parkiriščih, lomi brisalce in vzvratna ogledala

Tokrat se je začelo v petek ob 14. uri. Pred na enem izmed parkirišč pred jeseniškimi bloki je storilec poškodoval brisalce, zadnje steklo in vzvratno ogledalo. Policisti so bili do osme ure zjutraj naslednji dan obveščenih, da je neznani storilec poškodoval še dva avtomobila, kjer pa so bili polomljeni "zgolj" brisalci.

Policisti priznavajo, da jim "z dosedaj izvedenimi aktivnostmi storilca še ni uspelo izslediti". Prav zato zaradi ponavljajočih dejanj občanom svetujejo, da so na območju Jesenic pozorni na "zadrževanje oseb okoli parkiranih avtomobilov po parkirnih površinah in garažnih hišah pred večstanovanjskimi objekti, stolpnicami ter na nenavadne okoliščine, ki bi vzbujale sum, da bi bilo lahko storjeno kaznivo ravnanje".

O dejanjih še naprej zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, hkrati pa prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o teh dejanjih, da se oglasijo na PP Jesenice ali pokličejo na telefonske številke: 04/582 13 00, 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Pred časom smo poročali tudi o storilcu ali storilcih, ki so odgovorni za več požarov avtomobilov v ljubljanski Šiški.