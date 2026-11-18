Ko so policisti izsledili avtobus, so vozniku odredili preizkus z alkotestom. "Ta je pokazal kar 0,64 mg/l (1,33 promila, op. a.) alkohola v izdihanem zraku," so sporočili ljubljanski policisti, ki so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje.

Zoper njega bodo policisti podali tudi obdolžilni predlog.

Policijska uprava Ljubljana se ob tem iskreno zahvaljuje potniku, ki ni pogledal stran, ampak je ukrepal. "S svojo prisebnostjo in pravočasnim klicem na policijo je pomembno prispeval k varnosti potnikov in drugih udeležencev v prometu."

Če tudi vi opazite nevarno vožnjo, o tem obvestite policijo na 113. "Vaš klic lahko prepreči tragedijo," izpostavlja policija.