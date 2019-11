Potniški vlak do smrti zbil 15-letnega kolesarja

Znane so podrobnosti hude prometne nesreče, ki se je zgodila v Ljubljani. 15-letni kolesar je prečkal železniško progo na zavarovanem nivojskem prehodu za pešce in kolesarje, ko so svetlobni in zvočni znaki naznanjali prihod vlaka. Ta je trčil v kolesarja, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

V nedeljo ob 12.50 se je na zavarovanem nivojskem prehodu čez železniško progo, ki povezuje ulici Ob kamniški progi in Goriško ulico v Ljubljani, zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. 15-letni kolesar iz Ljubljane je vozil kolo po ulici Ob kamniški progi in zapeljal levo proti Goriški ulici prek nivojskega prehoda, ki je namenjen prehajanju pešcev in kolesarjev, ko so svetlobni in zvočni znaki naznanjali prihod vlaka. V tistem trenutku je iz smeri Ljubljane proti Medvodam pripeljal vlak, ki je trčil v kolesarja. Zaradi hudih poškodb je 15-letnik umrl na kraju nesreče. Policisti Postaje prometne policije Ljubljana okoliščine še preiskujejo.