Potniški vlak s 55 potniki trčil v tovorno vozilo

Med železniškima postajama Ljubljana Rakovnik in Škofljica je zaradi izrednega dogodka organiziran nadomestni avtobusni prevoz, zaradi česar nastajajo zamude, so na Twitterju sporočili iz Slovenskih železnic.

Prometnoinformacijski center pa sporoča, da je v Škofljici, Pod Strahom, pri železniškem prehodu popolna zapora zaradi prometne nesreče.

S PU Ljubljana so sporočili, da se je nesreča zgodila na železniškem prehodu na Lavrici."Po do sedaj zbranih podatkih je do trčenja prišlo, ko je voznik manjšega tovornega vozila zapeljal čez železniške tire v trenutku, ko je mimo pripeljal potniški vlak. Prehod čez železniško progo je označen z Andrejevim križem," so sporočili in dodali, da nihče od potnikov na vlaku ni bil poškodovan, lažje poškodbe pa naj bi dobil voznik tovornega vozila. Na vlaku naj bi bilo 55 potnikov.