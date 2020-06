Potniški vlak v Ljubljani do smrti povozil kolesarja

V nedeljo zvečer, nekaj pred 23. uro, se je v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča. Potniški vlak je na železniški progi med Vižmarjami in Stegnami povozil 58-letnega kolesarja. Ta je pri spuščeni zapornici na nivojskem prehodu in kljub svetlobnim in zvočnim znakom zapeljal čez železniško progo v trenutku, ko je po njej pripeljal vlak v smeri Jesenic.

Kljub zaviranju se vlak trčenju ni mogel izogniti. Kolesar je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, potniki in strojevodja v vlaku pa se niso poškodovali. Policisti bodo o vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.