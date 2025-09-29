Svetli način
Črna kronika

Potopni stebriček v Kopru poškodoval šest avtomobilov

Koper, 29. 09. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 50 minutami

D.L.
6

V Kopru je potopni valj poškodoval več vozil. Kot se je izkazalo, nekaj voznikov krivdo lahko pripiše sebi, saj so čez zapeljali brez dovolilnice, medtem ko so jih ostali oškodovanci imeli. Prav tako v Kopru je avtomat, ki naj bi mu pobral denar, razbesnel mladeniča, v Izoli pa je moški kradel v trgovini, grozil in za dobro mero poškodoval policijsko vozilo.

Potopni stebrički
Potopni stebrički FOTO: Shutterstock

Na Policijski upravi Koper so zabeležili več dogodkov, ki dvigajo obrvi. Že ponoči ob 3.40 so prejeli klic domačina, da pri Slavnikovih garažah mlajši fantje razbijajo pri avtomatih z napitki. Policisti so identificirali štiri 20-letnike, enemu od njih so zaradi vandalizma izdali plačilni nalog. Avtomat naj bi mu pobral denar, kar ga je tako zjezilo, da je tolkel po njem, zvrnil koš za smeti in izpulil drog z voznim redom na avtobusnem postajališču, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec

Nadaljevala je z obvestilom, ki so ga prejeli ob 11.20. Potopni valj je na Pristaniški v Kopru poškodoval vozilo. Med obravnavo so nato dobili še dodatnih pet prijav. Policisti so ugotovili, da so trije od teh voznikov pripeljali do potopnega valja in zapeljali čez brez dovolilnice. Takrat se je valj dvignil in poškodoval vozila. Ostali so imeli dovolilnico. Celotna zadeva se še preverja. 

Nadaljnje nesreče je preprečil odgovorni iz podjetja Marjetica Koper, ki je obratovanje potopnega valja izključil.

Ob 16.45 pa so policisti odhiteli v trgovino v Izoli, kjer je moški ukradel artikle, pri tem pa je grozil zaposlenim. Policisti so izsledili 45-letnika, ki pod vplivom alkohola ni prenehal s kršitvijo, zato so mu odredili pridržanje. Grozil je tudi policistu. 

Čaka ga kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, ker je poškodoval intervencijsko vozilo, pa še kazenska ovadba za poškodovanje tuje stvari. Zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru so mu izdali plačilni nalog.

pu koper dogodki policija
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
29. 09. 2025 13.57
+1
Trump je dal Ukrajincem dovoljenje, da streljajo proti ruskemu ozemlju. 😅😅😅😅😅😅😅😅😅.
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
29. 09. 2025 13.52
Na Oktoberfestu je, po zaenkrat nepreverjenih virih, izbruhnila množična panika, ko so po javnem razglasu zahtevali, da mnożica zapusti območje festivala. Kot kaže je prihajalo do izbruhov tesnobe in poškodb.
ODGOVORI
0 0
bik123
29. 09. 2025 13.51
-1
"Avtomat naj bi mu pobral denar, kar ga je tako zjezilo, da je tolkel po njem, zvrnil koš za smeti in izpulil drog z voznim redom na avtobusnem postajališču" tale majster pa kar obeta da mu bo uspelo v življenju..pristati na dobu
ODGOVORI
0 1
JanezNovak13
29. 09. 2025 13.40
+3
Običajno so v tleh induktivne zanke, ki preprečujejo prehiter dvig... razen, če so bili vsi Trabanti. Ker dostop brez dovolilnice in prehiter dvig nimata nič skupnega. Kazen za dostop brez dovolilnice, za poškodovano vozilo pa tožiti lastnika stebrička.
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 13.19
+3
A ni to tako, da mora bit potopni valj gor/ven, ne pa, da je spuščen in se dvigne, ko si z avtom nad njim. Kdo je to postavu, sporogramiru, itd...?
ODGOVORI
5 2
maverick
29. 09. 2025 14.00
Problem je, ko čakajo v zasedi, da pride domačin - potem pa hitro za njim, če se ušteje pri tajmingu....je valj prehiter
ODGOVORI
0 0
