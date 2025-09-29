Potopni stebriček v Kopru poškodoval šest avtomobilov

Na Policijski upravi Koper so zabeležili več dogodkov, ki dvigajo obrvi. Že ponoči ob 3.40 so prejeli klic domačina, da pri Slavnikovih garažah mlajši fantje razbijajo pri avtomatih z napitki. Policisti so identificirali štiri 20-letnike, enemu od njih so zaradi vandalizma izdali plačilni nalog. Avtomat naj bi mu pobral denar, kar ga je tako zjezilo, da je tolkel po njem, zvrnil koš za smeti in izpulil drog z voznim redom na avtobusnem postajališču, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

Nadaljevala je z obvestilom, ki so ga prejeli ob 11.20. Potopni valj je na Pristaniški v Kopru poškodoval vozilo. Med obravnavo so nato dobili še dodatnih pet prijav. Policisti so ugotovili, da so trije od teh voznikov pripeljali do potopnega valja in zapeljali čez brez dovolilnice. Takrat se je valj dvignil in poškodoval vozila. Ostali so imeli dovolilnico. Celotna zadeva se še preverja.

Nadaljnje nesreče je preprečil odgovorni iz podjetja Marjetica Koper, ki je obratovanje potopnega valja izključil.

Ob 16.45 pa so policisti odhiteli v trgovino v Izoli, kjer je moški ukradel artikle, pri tem pa je grozil zaposlenim. Policisti so izsledili 45-letnika, ki pod vplivom alkohola ni prenehal s kršitvijo, zato so mu odredili pridržanje. Grozil je tudi policistu.

Čaka ga kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, ker je poškodoval intervencijsko vozilo, pa še kazenska ovadba za poškodovanje tuje stvari. Zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru so mu izdali plačilni nalog.