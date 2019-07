Potrdili, da so pri Poreču našli truplo 47-letnega Slovenca

Obdukcija na patološkem oddelku puljske bolnišnice je potrdila, da so včeraj pri Poreču iz morja izvlekli truplo 47-letnega Slovenca, ki je bil pogrešan od četrtka, ko se je ponesrečil na morju pri Vrsarju.

Istrska policija je v ponedeljek okrog 13.30 prejela obvestilo službe za iskanje in reševanje na morju, da so navtiki v morju pred Porečem opazili truplo, ki plava na morju. Pripadniki pomorske policije so nato na devetih navtičnih miljah od poreškega pristanišča našli in iz morja potegnili truplo moškega, za katerega pa takrat še niso mogli potrditi, ali gre za pogrešanega Slovenca.