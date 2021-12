Potrdili identiteto nad Izolo najdenega mrtvega moškega

Sanitarno obdukcijo so opravili 13. oktobra na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Znakov kaznivega dejanja niso našli, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Truplo so sredi oktobra našli v gozdičku pod povezovalno cesto Belvedere–Strunjan. Na mestu, kjer so našli truplo, so našli tudi različne predmete, ki so jih povezovali s pokojnim in bi lahko pripomogli k njegovi identifikaciji.

Policija je zato naslednji dan objavila javni poziv, v katerem je pozvala vse, ki bi morda prepoznali katerega od predmetov, da se javijo na najbližjo policijsko postajo in pomagajo pri identifikaciji najdenega moškega.